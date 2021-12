Quarantäne-Schock – Genesenen Reisenden droht wochenlanges Festsitzen im Ausland

Ohne negativen Test dürfen die Airlines die Passagiere und Passagierinnen nicht in die Schweiz fliegen.

In einer schwierigen Situation sind vor allem die Genesenen. Laut Studien können sie auch noch drei Monate nach der Corona-Erkrankung positiv getestet werden, selbst wenn sie nicht mehr ansteckend sind. Das BAG meldet hingegen, dass ein positiver Test 20 bis 30 Tage nach Beginn der Infektion «relativ selten» sei.

Wochenlang im Ausland festsitzen

Weil die Airlines nur Personen mit negativem Testergebnis mitnehmen dürfen, laufen die Genesenen Gefahr, dass sie wochenlang in einem teuren Hotel im Ausland festsitzen. Das können sich viele nicht leisten, nicht nur aus finanzieller Sicht, sagt Ombudsmann Muff, «sondern auch deshalb, weil sich deren Arbeitgeber mit dieser schwierigen Situation ungern und kaum zum Vorteil der Betroffenen auseinandersetzen werden.

Auch für die Reisebranche geht die aktuelle Regelung sehr weit, wie ein Sprecher von Kuoni sagt. Das Reisebüro bekomme derzeit vermehrt Anfragen von verunsicherten Reisenden. Das zeigt sich in den Verkäufen. «Die neue Regelung bleibt nicht ohne Folgen auf das Neubuchungsvolumen», so der Sprecher.

Genesene sollen sich schon vor der Hinreise testen lassen

Immerhin seien es bei Kuoni bisher nur Ausnahmefälle gewesen, bei denen Reisende wegen positiver Tests nicht zurück in die Schweiz konnten und in Quarantäne mussten. Es gebe auch viele Destinationen, in denen keine Quarantänepflicht herrscht.