Tagelanger Umweg - Genesener und geimpfter Österreicher wird 24 Stunden an Flughafen festgehalten

Da er keinen negativen Corona-Test vorweisen konnte, musste er in London einen langen Umweg antreten. Auf dem Bild siehst du die «National Gallery» am «Trafalgar Square» in London.

Bordeaux – London – Toulouse – Paris – Wien

Der 27-Jährige war auf dem Rückweg von Bordeaux und nutzte dafür den Billigflieger Ryanair. In London Stansted musste er umsteigen, am Schalter der Fluglinie liess man ihn passieren. Als er bei der Ankunft jedoch einen negativen PCR-Test vorweisen musste, gab es Probleme. Der Reiserückkehrer hatte keinen solchen Test gemacht, da er sich bereits mit dem Coronavirus infizierte und auch die erste Impfung schon hinter sich hatte.

Die Behörden verweigerten dem Österreicher die Weiterreise und entwendeten ihm Handy und Reisepass. Der Urlauber blieb 24 Stunden am Flughafen sitzen. Danach musste er einen Flieger nach Toulouse nehmen und dort in einem Hotel übernachten. Nach einem Umweg über Paris kam er schliesslich zuhause in Wien an.