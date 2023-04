Genesis bringt mit dem GV80 ein SUV-Coupé heraus – und es kommt noch einiges

«Genesis gehen die Modelle aus» – diesen Vorwurf kann man immer wieder mal hören oder lesen. Tatsächlich hat die Edeltochter von Hyundai bei ihrem Marktstart in Europa in rasantem Tempo ein Modell nach dem anderen zu den Händlern gebracht, um möglichst schnell eine umfassende Palette anbieten zu können. Die Modelle waren bereits entwickelt, weil Genesis im Heimmarkt sowie in den USA schon länger auf dem Markt ist. So haben die Koreaner seit Sommer 2021 hierzulande sechs Modelle lanciert, von denen teilweise auch noch Elektroversionen hinzukamen. Dass dieses Tempo nicht konstant weitergezogen werden kann, ist klar.

Abgesehen davon: Dass der Vorwurf, der koreanische Luxus-Brand habe nichts mehr im Köcher, nicht stimmt, konnten wir vor Ort im Entwicklungszentrum in Namyang erleben – wo der Hersteller einen geheimen Ausblick auf die nächsten Jahre gab. So viel darf man sagen: Da kommt noch einiges. «Mit noch emotionaleren Fahrzeugen wollen wir die Leistungsfähigkeit und Dynamik von Genesis weiter stärken», sagt Design-Chef Luc Donckerwolke. Ein Modell davon, oder zumindest die sehr seriennahe Studie davon, feierte nun an der New York Autoshow seine Weltpremiere: das GV80 Coupé Concept, also die Coupévariante des grossen SUV.

Ab der B-Säule senkt sich die Dachlinie bis zur Abrisskante im Heckbürzel ab. Genesis Die Studie ist betont sportlich ausgelegt, mit vier in Wagenfarbe lackierten Carbon-Sitzen und einer Federbeinstrebe hinter den Rücksitzen. Genesis Das Cockpit wird in grossen Teilen von der SUV-Version übernommen. Genesis

Das Konzeptfahrzeug orientiert sich mit dem markentypischen Wappen-Kühlergrill, den Genesis Crest nennt, und der langen Motorhaube natürlich am G80 SUV, trägt aber bereits Elemente der für die kommenden Jahre überarbeiteten Design-Sprache. Hinter der B-Säule senkt sich die Dachlinie bis zur Abrisskante am Heck ab. Im weitgehend vom GV80 übernommenen Innenraum finden sich vier einzelne Sportsitze mit Lehnen aus Carbon sowie eine robuste G-Matrix-Federbeinstrebe zur Stabilisierung der Karosserie – dieses Feature wird in der Serienversion aber kaum zu finden sein.

Auch wenn Genesis noch keine Angaben zur Motorisierung macht, dürfte klar sein, dass die Serienversion die Sechszylindermotoren aus dem GV80 übernimmt, die im SUV-Modell auf bis zu 279 kW/380 PS kommen. Denkbar wären auch die bis 183 kW/249 PS starken Vierzylinder. Über den Zeitpunkt der Markteinführung sowie über Preise gibt es noch keine Informationen – vor 2024 ist mit dem neuen Modell wohl nicht zu rechnen.