Zurück im Rampenlicht : Genf als Kreuzung aus Kaltem Krieg und schweizerischer Diskretion

Mit der Trump-Regierung schien das Ende des Multilateralismus eingeläutet. Damit rückte auch Genf aus dem internationalen Fokus. Das ändert sich nun mit dem heutigen Gipfeltreffen.

Mit der Ankunft von US-Präsident Joe Biden in der Air Force One fällt das Scheinwerferlicht der Weltbühne wieder auf die Stadt am Genfersee.

Vor einem Jahr noch schien es, als sei Genf von seinem diplomatischen Glück verlassen worden. Die Regierung des damaligen US-Präsidenten Donald Trump verfolgte die Politik des «America First»: Sie mied den Internationalismus, den die Stadt so sehr verkörpert, und kehrte einigen ihrer höchsten Institutionen den Rücken, wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dem Uno-Menschenrechtsrat und der Welthandelsorganisation (WTO). Aber das ist vorbei.

Auf die Stadt am Genfersee, bekannt als Kreuzung des Kalten Krieges und Zentrum der schweizerischen Diskretion, Neutralität und Humanität, fällt am Mittwoch wieder das Scheinwerferlicht der Weltbühne, wenn US-Präsident Joe Biden und der russische Präsident Wladimir Putin sich zum Gipfel treffen.

Zum dritten Mal Gastgeberin

Der Experte für Sowjet- und Russlandstudien Robert Legvold, emeritierter Professor an der Columbia-Universität, sagt, dass in Genf wichtige amerikanisch-sowjetische Gespräche über die strategische Kontrolle von Kernwaffen geführt worden seien und dass die Stadt eine ganz gute Erfolgsbilanz habe, als Ort, an dem die zwei Staaten kooperieren könnten. Wenn es eine Stadt gebe, «wo Geschäfte gemacht wurden … dann ist das Genf», sagt Legvold über die beiden rivalisierenden Länder. Als Beispiel nennt er, wie Eisenhower das Treffen 1955 dazu nutzte, das sogenannte Open-Skies-Abkommen vorzustellen, in dem sich das amerikanische und das russische Militär dazu verpflichten sollten, Karten auszutauschen, um für mehr Transparenz und Entspannung zu sorgen.