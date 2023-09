Bischof Charles Morerod notfallmässig ins Spital eingeliefert

Bischof Charles Morerod musste am Mittwochabend nach seinem Beitrag in der Sendung des Fernsehsenders RTS notfallmässig ins Spital eingeliefert werden. Er habe sich einem chirurgischen Eingriff unterzogen, teilte die Diözese von Lausanne, Genf und Freiburg am Donnerstag mit, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Zur Erinnerung: Die Universität Zürich veröffentlichte am Dienstag eine Studie, in der 1002 Fälle von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche in der Schweiz seit Mitte des 20. Jahrhunderts dokumentiert wurden.