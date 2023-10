Genf: Coop-Salat enthält tote Maus – 1000 Franken Entschädigung

Dieses Erlebnis wird ihnen noch lange im Gedächtnis bleiben: Zwei Mädchen aus Genf kauften sich Ende September in einer Genfer Coop-Filiale einen Fertig-Salat. Was sie darin fanden, war aber alles andere als appetitlich: In der Salat-Bowl befand sich eine tote Maus. Dabei fiel ihnen das Nagetier erst auf, als sie bereits begonnen hatten, den Salat zu essen: «Irgendwann stiessen wir auf etwas Seltsames. Zuerst verstanden wir nicht, was es war, und als wir es merkten, war es ein Schock», schildern sie das Geschehen gegenüber 20 Minutes. Eine von ihnen fügt hinzu: «Ich hatte eine Woche lang Probleme mit dem Essen. Ich habe meiner Mutter beim Kochen zugesehen und obwohl ich wusste, dass kein Risiko bestand, musste ich alles überprüfen.»