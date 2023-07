Genf: Crack ist auf dem Vormarsch

Die Konsumierenden sind teils so aggressiv, dass in einem Fixerstübli das Rauchen der Droge nicht mehr erlaubt ist.

Das ist die Situation

In Genf wird eine massive Zunahme von Crack-Konsumierenden beobachtet. Dieses billige Kokain-Derivat, das mit einer Pfeife inhaliert wird, löst bei Konsumenten und Konsumentinnen eine schnelle und starke Abhängigkeit aus. Sie leiden dazu unter starken Entzugserscheinungen und legen oft ein aggressives oder paranoides Verhalten an den Tag. Crack gilt neben Methamphetamin und Heroin als die Droge mit dem höchsten psychischen Abhängigkeitspotenzial.



Als relativer Neuling in der Genfer Drogenszene bereitet Crack den Gesundheitsexperten und der Polizei grosse Sorgen. So sehr, dass Quai 9, ein Konsumraum, im Volksmund auch «Fixerstübli» genannt, aufgrund der Crack-Konsumierenden mit Sicherheitsproblemen konfrontiert ist. In den Räumlichkeiten darf die Droge deshalb nicht mehr geraucht werden.