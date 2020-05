48 Stunden in …

Genf – die weltoffene Stadt am Lac Léman

Städtereisen führen diesen Sommer statt nach Barcelona oder Milano in die kleinen, hübschen Schweizer Städtchen wie St-Ursanne, Murten oder Gruyère oder in die Zentren von St. Gallen oder Basel. Heute stellen wir euch die erste Schweizer Stadt vor, die es diesen Sommer zu entdecken gilt: Genf.

Freitag – vom Skateboard-Museum bis zur Rooftop-Bar

13 Uhr – Ankunft in Genf

14 Uhr – Back to the future

Vom Hotel aus führt uns ein Spaziergang ins Geneva Skateboard Museum . Seit 1995 ist das Pulp 68 Skateboard Museum eine lokale Kultureinrichtung. Jim, der Besitzer des Ladens, beschloss, in einer alten Polizeistation in Vernier ein Museum zu schaffen, das nicht nur Skateboards ab den 1950er-Jahren ausstellt, sondern auch ein Zuhause für kulturelle Erinnerungsstücke wie Turnschuhe, Arcade-Spiele und Videospielkassetten aus den Achtzigern ist.

18 Uhr – Paragliding Mont Salève

20 Uhr – Tapas zum Abendessen

Neu in Genf ab Juni: Das Café Marius , eine Tapas-Bar, die sich in einer ehemaligen Metzgerei befindet – es sollen hier bald feine Tapas und lokale Gerichte serviert werden..

22 Uhr – Rooftop-Bar Le MET

Top of Genève: Eingebettet auf dem Dach des Hotels Metropol, bietet die MET-Dachlounge ein einzigartiges Erlebnis. Mit Blick auf den Genfersee, die Mont-Blanc-Brücke und die Jura-Berge ist diese Rooftop-Bar in Genf einer der besten Orte, um den Abend ausklingen zu lassen.

Samstag – Shoppen, Weingenuss und feiner Food

6 Uhr – Morgenfitness

9 Uhr – Souvenir shoppen

Mehr als dreissig Designer und Unternehmer sind im Concept Store Black and Yellow versammelt. Das Sortiment reicht von Kleidung über Schmuck und Accessoires bis zu trendigen Dekorationsobjekten. All dies in einer herzlichen Atmosphäre und in der Achtung des fairen Handels.

12 Uhr – Mittagessen im Alive

14 Uhr – Den Rebbergen entgegenradeln

17 Uhr – Eine Abkühlung im See

19 Uhr – Food-Souvenirs

Abendessen im Eat Me – The world on small plates: eine kulinarische Reise auf kleinen Tellern. Sogenannte «food souvenirs» sind das Markenzeichen des Eat Me. Die «food souvenirs» sind Reiseerinnerungen der Inhaber Serena Shamash und Mark Brownell. Sie servieren die Speisen auf kleinen Tellern, sodass die Gäste eine Vielfalt an verschiedenen Küchen und Geschmacksrichtungen erkunden können.