Genf: Mann möchte Jet d’Eau umarmen und landet im Spital

Im Genfersee ist ein junger Mann bei dem Versuch, die bekannte Wasserfontäne Jet d’Eau zu umarmen, verletzt worden. Wie mehrere Medien am Mittwoch berichteten, war der Mann am Montagabend in den Sicherheitsbereich um die Wasserfontäne in Genf eingedrungen und nach zwei missglückten Annäherungsversuchen an den Wasserstrahl in den See gestürzt. Nach Polizeiangaben wurde er aus dem Wasser geborgen und ins Krankenhaus gebracht.