Nato: Verbindungsbüro in Genf

Die Nato will ein Verbindungsbüro in Genf einrichten.

Die Nato prüft derzeit, ob sie am Standort der UNO in Genf ein Verbindungsbüro eröffnen kann. Das soll dabei helfen, «das Engagement bei den Vereinten Nationen und anderen einschlägigen internationalen Organisationen weiter zu verstärken.» Das heisst es laut dem «Tages-Anzeiger» in einer Mitteilung, welche nach dem Nato-Gipfel im Juli versendet wurde.