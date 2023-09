Genf: Polizei bittet bei der Suche nach Céline um Hilfe

Céline de L. ist am 5. September 2023 in Genf verschwunden.

Céline (44) De L. aus Thônex in Genf wird seit Dienstag vermisst. Sie hat ihr Haus am Nachmittag verlassen und sämtliche persönliche Gegenstände zurückgelassen, wie die Genfer Polizei mitteilt. Es sei das erste Mal, dass sie sich auf diese Weise verhält.

Céline ist circa 165 Zentimeter gross, von schlanker Statur und trägt blondes Haar. Die Genfer Polizei bittet bei der Suche um Hilfe: «Alle, die diese Frau gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Genf in Verbindung zu setzen», heisst es in einer Medienmitteilung. Die Polizei bittet, sich bei dieser Nummer zu melden: 022 427 75 10.