Repatriierung - Genfer Jihad-Tochter soll zurück nach Hause – doch das ist nicht so einfach

Der Bund hat jahrelang versucht, eine Jihad-Reisende und ihre Kinder aus dem kurdischen Lager Roj (Bild) in die Schweiz zurückzubringen. Bis jetzt erfolglos. Nun ist aber Bewegung in die Sache gekommen.

Das Aussendepartement (EDA) will die Tochter einer Jihad-Reisenden zurück in die Schweiz holen.

Die Schweiz versucht seit Längerem, eine Mutter und ihre zwei Kinder von der Rückkehr aus dem kurdischen Lager Roj zu überzeugen. Die heute 32-jährige Mutter zeugte Kinder mit zwei Vätern, entführte diese von Genf nach Syrien und wollte sich im Land dem Islamischen Staat (IS) anschliessen. Nun sitzt sie in Nordsyrien fest, wie Johannes Matyassy gegenüber der «NZZ am Sonntag» sagt. Der Bund vermittle nun einmal pro Monat ein Telefongespräch zwischen einer der Töchter und ihrem Vater in der Schweiz, zitiert die Zeitung den Direktor des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten.