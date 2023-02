Rohstoffhändler Trafigura um 577 Mio. Dollar betrogen

577 Millionen Dollar Verlust : Genfer Milliardenkonzern liess sich tonnenweise Schrott andrehen

Der Betrug habe sich 2022 ereignet und betreffe Nickel, das in Containern gehandelt wurde. Doch statt des wertvollen Rohstoffs befanden sich in den Containern minderwertige Materialien. Der Betrug flog auf, als Inspektoren des Unternehmens kurz vor Weihnachten in Rotterdam einen Container öffneten und bemerkten, dass sich kein Nickel darin befand. Das Unternehmen musste wegen des Betrugs eine Wertminderung von 577 Millionen Dollar hinnehmen. Wie hoch der tatsächliche Verlust ausfallen wird, ist noch unklar – etliche Container harren noch einer Inspektion.

Nickel wird immer wertvoller

In einem einzigen Container kann sich Nickel im Wert von bis zu einer halben Million Dollar befinden. Eine Tonne des Materials, das etwa in rostfreiem Stahl, Münzen, Batterien, Gitarrensaiten oder Sanitär-Armaturen Verwendung findet, wird derzeit für fast 30’000 Dollar gehandelt. Der Ukraine-Krieg und der steigende Bedarf der Autoindustrie liessen die Preise zuletzt kräftig ansteigen.

Tödlicher Umweltskandal

Trafigura war 2006 wegen eines Umweltskandals in die Schlagzeilen geraten: Ein vom Unternehmen gecharterter, mit über 500 Tonnen hochgiftigem Schlamm beladener Frachter hatte nach mehrmonatiger Suche nach einem Entsorger seine problematische Fracht in Abidjan in der Elfenbeinküste abgeladen. Dort wurden die Chemikalien – Abfallprodukte aus der Erdölverarbeitung – nachts in verschiedene Bäche im Stadtteil Akuedo gekippt.