Genfer Populistenpartei: «Die Parteiväter waren selbst der Genfer SVP zu extrem» 

In einigen Fragen stehe das MCG der SVP nahe, in manchen sogar der SP, sagt Politologe Sean Müller.

In Genf wurde Mauro Poggia, Mitglied der populistischen Partei MCG, in den Ständerat gewählt.

Herr Müller, was ist das MCG? Und weshalb kommen viele Mitglieder aus dem Polizeimilieu?

Die Partei entstand 2005 als Abspaltung der SVP – die Gründerväter Georges Letellier and Eric Stauffer waren der Genfer SVP zu extrem. Proteste gegen die starke Zunahme an Grenzgängern und Grenzgängerinnen gehören, ähnlich wie bei der «Lega dei Ticinesi» im Tessin, seitdem zum Kernprogramm. Der starke Fokus auf Gesetz und Ordnung erklärt die Beliebtheit der Partei im Sicherheitsmilieu.

Wie politisiert die Partei?

Bei den meisten Fragen positioniert sich die Partei klar rechts, so etwa in Migrations- und Souveränitätsfragen. Daran erinnert auch der Slogan «Genève et les Genevois d’abord» – Genf und Genfer zuerst. Die Schweiz und Genf sollen besser gegen negative Einflüsse aus dem Ausland geschützt werden. Trotzdem gibt es einzelne Punkte, in denen die Partei eher linke Positionen vertritt. So etwa bei der Einheitskasse, der Altersvorsorge oder im Kampf gegen die Lobbys in Bern.