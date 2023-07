Dubai: Genfer Uhrenhersteller baut weltweit höchsten Wohnturm

Der Burj Binghatti Jacob & Co. Residences befindet sich in unmittelbarer Nähe …

Dubai ist bekannt für Extravaganz und Luxus. Anstelle von Grashalmen wachsen in der Wüstenstadt Wolkenkratzer aus dem Boden. Nun soll ein weiterer hinzukommen – mit Schweizer Beteiligung. Der Genfer Luxus-Uhrmacher Jacob & Co. plant zusammen mit dem Immobilienentwickler Binghatti aus den Emiraten den höchsten Wohnturm der Welt, wie «Blick» berichtet.

Der höchste Wohnturm der Welt

In unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum und dem Burj Khalifa, dem höchsten Turm der Welt, soll der Burj Binghatti Jacob & Co. Residences entstehen. Er soll 116 Stockwerke umfassen und damit der höchste Wohnturm der Welt werden – genaue Angaben zu Höhe des Turms wurden bisher jedoch nicht kommuniziert. Dieser prestigeträchtige Rekord gebührt derzeit dem Central Park Tower in New York, der 472,4 Meter in die Höhe ragt.