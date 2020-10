Genfer Universitätsspital : «Werden mehr Betten und Fachkräfte brauchen als im Frühjahr»

Die Klinikleitung des Genfer Universitätsspitals sucht demnach sofort nach Freiwilligen für medizinische, pflegerische oder administrative Aufgaben, wie die Klinik mitteilte.

Es hat einen Aufruf an ehemalige Mitarbeiter im Ruhestand sowie solche in unbezahltem Urlaub gerichtet.

Das Universitätsspital in Genf braucht mehr Personal.

Auch die Hospitalisierungen schiessen in die Höhe.

In der Schweiz steigen die Corona-Zahlen stark an.

Im Kanton Genf benötigt das Universitätsspital (HUG) aufgrund rasch gestiegener Klinikeinweisungen wegen der zweiten Welle der Coronavirus-Pandemie dringend zusätzliches Personal. Das Spital hat am Sonntag einen entsprechenden Aufruf an ehemalige Mitarbeiter im Ruhestand sowie solche in unbezahltem Urlaub gerichtet.