Traumjob Prostituierte - Genferin (18) versteigert ihre Jungfräulichkeit für 500’000 Franken

Unter dem Namen Eclosia gibt sie an, von der Welt der Kurtisanen fasziniert z u sein.

Die Frau will mit dem Geld einen Umweltschutz-Verein gründen.

Dann geht sie direkt zur Sache: « Ich möchte meine Jungfräulichkeit einer ganz besonderen Begleitung anbieten. Ich selbst stehe für ein Jahr als Begleiterin zu Verfügung» , schreibt Eclosia. Sie bietet ein « Leben zu zweit, t eilen, Sinnlichkeit und Liebe » – für eine halbe Million Franken. Sie fügt an: « Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit damit, mir eine Stunde für 10'000 Franken anzubieten, ich verkaufe keine Teppiche.»

Ist das Angebot ernst gemeint?

Der Mitbegründer der Website, Bradley Charvet, ist überrascht: « In zehn Jahren habe ich so etwas noch nie gesehen » , gibt er gegenüber dem Portal GHI zu. Sein Team habe die junge Frau kontaktiert, um sicherzustellen, dass es sich nicht um einen Scherz handele. Di e Genferin e rklärte dabei einmal mehr, dass ihr Angebot ernst gemeint sein.

Eclosia selbst erklärte GHI, dass Geld ein Teil ihrer Motivation sei. Auf die Frage, warum sie ihre Jungfräulichkeit nicht lieber an jemanden verlieren würde, den sie sich selbst ausgesucht hätte, antwortet die Frau , dass sie nie an einer Beziehung interessiert gewesen sei. « Ich glaube, ich habe mich noch nicht verliebt, deshalb glaube ich auch nicht wirklich an einen Märchenprinzen. Dennoch schliesse ich mich der Liebe nicht aus » , sagt sie.