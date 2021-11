Wintereinbruch in den Bergen - Halber Meter Neuschnee verwandelt Graubünden über Nacht

Besonders in Graubünden hat es in der Nacht stark geschneit.

Juhu, Schnee! Eine Kaltfront brachte in der Nacht auf Donnerstag starke Schneefälle in den Alpen und besonders im Kanton Graubünden. Durch den Wintereinbruch mussten auch bereits erste Alpenpässe geschlossen werden.

Der Süden sowie die zentralen und östlichen Alpen wurden am stärksten eingeschneit. So wurden in Sils im Engadin 56 cm Neuschnee gemessen, in Vals waren es 43 cm, in Arosa 37 cm. Laut Aussichten sollen die Niederschläge im Osten nun nachlassen.