Die «Supreme Show»-Hosts im Gespräch mit dem Basler Newcomer Lloyd P-White

Für einmal stellt sich der Gast in der «Supreme Show» gleich selber vor: «Ich bin Lloyd P - White, Engländer, in der Schweiz geboren und aufgewachsen und mache schon seit einigen Jahren Musik . » 20-Minuten-Radio-Moderator Moe interveniert: «Du hast einen wichtigen Fakt vergessen: Früher warst du Fussballer bei den Basler Junioren.»

«Im letzten Jahr habe ich das Rockstar Life vermisst»

Ein Schweizer auf den Spuren von Machine Gun Kelly

«Du hast aber nicht nur einen Song gemacht, sondern eine ganze EP», so Freezy. «Werden alle Songs in diese Kerbe schlagen?», will der «Supreme Show»-Co-Host wissen. «Ja, mehr oder weniger», so Lloyd. «Es gibt Songs die etwas mehr Richtung Trap gehen, aber es ist alles von Pop-Punk und Rock beeinflusst.»