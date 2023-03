Wetter Schweiz: Nächste Woche schneit es bis ins Flachland

Die Sonne am Mittwochnachmittag könnte noch bei einem Kaffee draussen genossen werden.

Am Wochenende werden diese Regen im Flachland und Schnee in den Bergen bringen.

Am Mittwochnachmittag ziehen Wolken auf, die für eine Woche bleiben werden.

Das sonnige Wetter lockt uns aus den Häusern. Viele freuen sich auf den Frühling . Darauf, unseren Kaffee draussen statt drinnen zu trinken, spazieren zu gehen und nicht mehr so viele Kleiderschichten tragen zu müssen. Doch allzu fest sollte man sich noch nicht freuen und auch die Winterreifen sollten besser noch nicht abmontiert werden. Nächste Woche soll es nämlich nochmals schneien .

Ab dem Mittwochabend sollen Wolken aufziehen und ab dem Donnerstag wird sich die Sonne für ein paar Tage seltener zeigen. Am Donnerstag soll es noch trocken bleiben und es werden Temperaturen bis 19 Grad erwartet. Am Freitag erwartet die Schweiz aus dem Westen aufkommende Schauer und die Schneefallgrenze soll von 2000 auf 1500 Meter sinken.

Am Samstag wird überall mit Niederschlag gerechnet.

So solls am Freitag aussehen.

Für den Samstag werden einzelne Schauer vorausgesagt und die Schneefallgrenze soll auf 1100 Meter sinken. Die erwartete Höchsttemperatur liegt bei zwölf Grad. Diese soll am Sonntag bei starkem Westwind und Niederschlag weiter auf neun Grad sinken.

Ab Montag Schnee bis ins Flachland

Am Montag soll es im Flachland vereinzelte Schnee- oder Graupelschauer geben, während es in den Alpen stark bewölkt ist bei einigen Schneefällen. Die Höchsttemperatur liegt zwischen drei und sieben Grad. Auch am Dienstag soll es noch zu einzelnen Schneefällen im Flachland kommen, bevor die Schneefallgrenze ab dem Mittwoch wieder ansteigt.