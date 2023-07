Super League: Der FC Luzern spielt gegen Lausanne-Ouchy

Ardon Jashari will den FC Luzern verlassen und sich Ligakonkurrent Basel anschliessen. Doch die Verantwortlichen des FCL haben diesem Vorhaben den Riegel geschoben. Nun bringt «Nau.ch» eine weitere Option ins Spiel. Der spanische Club Betis Sevilla soll am Mittelfeldmann dran sein. Die Andalusier könnten dann Jashari an den FCB ausleihen und so würde der 20-Jährige doch noch für Rotblau auflaufen. Ob es soweit kommt, steht aber noch in den Sternen.