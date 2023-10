USA: Schweineherz-Patient arbeitet an seiner Genesung.

University of Maryland School of Medicine

Der 58-jährige Lawrence Faucette hat ein Schweineherz in der Brust.

Der 58-jährige Lawrence Faucette war an einem lebensbedrohlichen Herzfehler erkrankt, er war für eine herkömmliche Herztransplantation nicht geeignet.

Einen Monat, nachdem ihm ein das Herz eines genetisch veränderten Schweins transplantiert wurde, arbeitet ein 58-Jähriger in den USA eifrig an seiner Gesundung. Ein am Freitag von der Universität Maryland veröffentlichtes Video zeigte Lawrence Faucette mit seinem Physiotherapeuten bei einer Pedalübung. «Das wird schwierig, aber ich werde es schaffen», sagte Faucette, schwer atmend, aber lächelnd.