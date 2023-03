5 Destinationen, in denen im März bereits Sommer herrscht

Hast du auch genug von den kalten Temperaturen, dem ständigen Wetterwechsel und sehnst dich nach Sommer und Sonnenstrahlen auf deiner Haut? Dann entfliehe den letzten Winterwochen mit einer Reise in den Süden. Zum Beispiel an eine dieser fünf Destinationen, die in maximal sechs Flugstunden erreichbar sind.