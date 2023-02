Jüngster Kandidat : «Genug von leeren Versprechen» – 18-Jähriger will für FDP in den Kantonsrat

Darum Gehts Leif Bucheli will mit 18 Jahren und zwei Tagen mit den Freisinnigen Kanton Luzern in den Kantonsrat.

Er möchte sich für Themen wie etwa Altersvorsorge, Fachkräftemangel oder Politik ohne Verbote einsetzen.

Politik interessierte ihn schon in der Schule.

Als Privatperson träumt der Zimmermann in Ausbildung davon, ein Haus aus Holz in Kanada zu bauen.

«Es braucht vor allem jetzt junge Leute in der Politik, die die aktuellen Probleme nahe miterleben. Es braucht Leute, die es am meisten betrifft», erklärt der noch 17-Jährige Leif Bucheli auf die Frage, warum er in den Luzerner Kantonsrat will. Besonders am Herzen liegen ihm die Themen Altersvorsorge, Fachkräftemangel, duales Bildungssystem, Nachhaltigkeit und Politik ohne Verbote. «Ich denke, unsere Generation will keine leeren Versprechungen mehr und vor allem fortschrittliche Lösungen. Als ersten Vorstoss könnte ich mir vorstellen, mich für den Aufbau von Windrädern einzusetzen. Dies sollte möglichst rasch und ohne grosse Bürokratie ermöglicht werden.»

Raclette vor Fondue und Rivella vor Coca Cola

Auf die Frage, wie der junge politisch engagierte Politiker wirklich tickt, sagt er: «Ich denke, als Kind wollte ich Bauer werden. Wir hatten selber einen Bauernhof und ich fand die Traktoren immer so cool». In der Schule war er einer der wenigen, der im Fach Politik aufgepasst hatte. «Die anderen fanden es wohl zu langweilig», so Bucheli.

Träume ausserhalb einer politischen Karriere hat er ebenfalls. «Ich will mal für ein Jahr in Kanada leben und dort eine Blockhütte ganz aus Holz bauen und dies inmitten eines grossen Waldes», schwärmt der angehende Zimmermann. Das Arbeiten an der frischen Luft, und dass man am Abend sieht, was man den ganzen Tag gemacht hat, gefällt ihm an seinem Beruf am meisten.

Berge vor Strand und Fasnacht vor Festival

Ein geheimes Talent habe er nicht. «Musikalisch, würde ich sagen, bin ich begabt». Er spielt Euphonium in einer Guuggenmusik. Ein Lieblingslied hat er aber nicht. Auf Spotify hört er sich meistens das Lied «Dreamer» von Malik Harris an.

Er freue sich auf die Wahlen, ist aber auch ein wenig nervös. Falls er nicht gewählt würde, würde er sich vor dem nächsten Wahltermin wieder von neuem auf die Liste schreiben lassen. «Man lernt so viel und macht so viele tolle Erfahrungen im Wahlkampf», sagt Bucheli weiter. Sein Statement zum Schluss: «Wählt Liste 6». Damit meint der Jungpolitiker jene für den Wahlkreis Luzern-Land.

