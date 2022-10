Berlin : «Genusscannabis» – in Deutschland könnte Grasanbau bald legal werden

Die Ampelkoalition der SPD, Grünen und FDP plant, den Besitz, Anbau und Verkauf in Deutschland teilweise zu legalisieren. Einzig europäische Regelungen können diesem Gesetzesentwurf entgegenstehen.

«Die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizensierten Geschäften», lautet die aktuelle Vereinbarung der SPD, Grünen und FDP. Die deutsche Regierung hat kürzlich erste Richtpunkte für eine Cannabislegalisierung beschlossen. Diese sehen vor, dass sowohl Cannabis als auch der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) nicht länger zum deutschen Betäubungsmittelgesetz gezählt werden.

Das Ziel der Ampelkoalition (SPD, Grüne und FDP): den Erwerb sowie Besitz von Cannabis bis zu 30 Gramm straffrei, den Eigenanbau bis zu einem gewissen Ausmass sowie den Verkauf an Erwachsene durch «lizensierte Fachgeschäfte» möglich zu machen. Der Name, der dem Cannabis deshalb gegeben werden soll: «Genusscannabis».

Realisierung steht noch offen

Ob das Gesetz in Kraft tritt, ist allerdings noch offen. Internationale sowie europäische Regelungen bezüglich des Umgangs mit Cannabis könnten der Legalisierung noch im Wege stehen. In diesem Kontext wird in einer Stellungnahme des Kabinetts das Schengener Durchführungsabkommen als Beispiel genannt. Bis abgeklärt ist, dass es seitens der EU keine Einwände gibt, wartet man noch mit einem konkreten Gesetzesentwurf.