Warnhinweise für Alkohol: «Zukunftsfokussiertes Leben ohne Genuss macht wenig Sinn»

Frau Bernecker, sollte nicht jeder selber entscheiden dürfen, wie gesund er leben will?

Also mehr Infos für den freien Entscheid?

Im Gegensatz etwa zu Cannabis …

Workout, Smoothies, gesunde Ernährung, Social Media: Sind wir einem Selbstoptimierungswahn verfallen?

Ist das nicht ein ungesunder Dauerstress?

Darf man also noch genüsslich einige Gläser zu viel Wein trinken, dazu eine Zigarette anzünden und den Sommerabend geniessen?

Sind Gesundheit und Genuss denn immer gegensätzlich?

Nicht unbedingt. Menschen, die sehr genussfähig sind und in einem genussvollen Moment einfach ausschalten können, greifen seltener zu Alkohol, um sich zu entspannen. Der Fokus sollte also eher darauf liegen, wie man diese Momente entspannt geniessen kann.

Welchen Einfluss hat Social Media?

Was sagen Sie zur Einstellung: «Ich lebe lieber weniger lang, dafür habe ich das Leben genossen»?

Auch hier ist es ein Abwägen: In einem Leben ohne Genuss droht man nur darauf hinzuarbeiten, in der Zukunft gesund und glücklich zu sein – aber ohne Genussmoment in der Gegenwart. Dieser extreme Fokus auf die Zukunft macht wenig Sinn, weil man sich ihr nicht sicher sein kann. Gleichzeitig braucht es ein Mass an Genussmitteln, um weiterhin ein hochwertiges, genussvolles Leben führen zu können. Die Frage muss also lauten: Wie viel ungesunden Genuss will ich mir leisten und verträgt es, um mein genussvolles Leben auch zukünftig leben zu können?