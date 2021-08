Bund wegen Bergsturz alarmiert - Geologe hält Baustopp in Kandersteg für übertrieben

Fünfmal so viel Fels wie bei der Katastrophe von Bondo GR könnte ins Tal donnern. Im Bild: Schutzvorrichtungen in Kandersteg.

Adrian Pfiffner, Geologe und emeritierter Professor an der Universität Bern, findet das übertrieben: « Aus meiner Sicht wäre es nur nötig, das Gebiet gleich am Fuss des Berges als Gefahrenzone einzustufen. Dieses wäre von einem potenziellen Sturz des Spitzen Steins betroffen. » Bereits im vergangenen Sommer sei in Kandersteg aufwändige Arbeit geleistet worden, um Sturzbäche zu kanalisieren und das Wasser etwas steuern zu können, sagt der Geologe zu 20 Minuten. Pfiffner sieht eher ein Problem darin, dass in Mitholz, einem Dorf unterhalb von Kandersteg, noch Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gelagert ist , welche beim Abbau explodieren könnte.