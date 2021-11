Angst vor Vergeltung : George Clooney bittet, keine Fotos seiner Kinder zu zeigen

Der Hollywood-Star will seine Kinder vor Vergeltungsmassnahmen von «terroristischen Gruppen» schützen, die von seiner Frau, die Menschenrechtsanwältin ist, vor Gericht gebracht wurden.

Es sei «keine paranoide Sorge, sondern ein reales Problem mit realen Konsequenzen»: George Clooney zu Fotos seiner Kinder in Zeitungen. (Archivbild)

Hollywood-Star George Clooney hat aus Angst um das Wohl seiner Kinder die Medien gebeten, keine Bilder von ihnen zu veröffentlichen. Die Arbeit seiner Frau Amal Clooney als Menschenrechtsanwältin bringe es mit sich, dass die gemeinsamen Kinder Ziel möglicher Vergeltungsmassnahmen seien, erklärte der 60-Jährige in einem in der Zeitschrift «Variety» und anderen US-Medien veröffentlichten offenen Brief.