Tote Promis: Spässe mit falschen Todesnachrichten auf Tiktok

Ein Streich macht gerade die Runde auf Tiktok. In den Videos verarschen Nutzerinnen ihre Familienmitglieder mit dem Tod ihrer Lieblingspromis. So beispielsweise Ally: «George Clooney ist im Alter von 61 Jahren verstorben», sagt sie in einem Tiktok zu ihrer Mutter. Die Frau unterbricht das Geschenke-Einpacken und bricht in Geschrei aus. Ally kann sich das Lachen nicht lange verkneifen und weiht ihre Mutter in den Scherz ein.