Die Ursache für die Erkrankung, die in schweren Fällen lebensbedrohlich sein kann, sei eine extreme Diät gewesen. Der Schauspieler nahm für die Rolle eines krebskranken Wissenschaftlers, der eine mysteriöse globale Katastrophe überlebt, in kurzer Zeit zwölf Kilo ab.

«Ich glaube, ich habe es damit übertrieben, schnell Gewicht zu verlieren, und habe dabei wohl nicht genügend auf mich selbst geachtet», so der US-Amerikaner gegenüber der britischen Zeitung. Clooney spielt im postapokalyptischen Film nicht nur die Hauptrolle, sondern führt auch Regie. «Es hat ein paar Wochen gedauert, bis es besser wurde. Gleichzeitig als Regisseur zu arbeiten, war schwierig, weil man einfach viel Energie dafür braucht», so der Schauspieler.

Seine Frau mochte seinen Bart nicht

«Meine Frau und meine Tochter waren wirklich glücklich, als der Bart wegkam – es war sehr schwer, unter all dem Durcheinander ein Gesicht zu finden», spasst Clooney. Sein Sohn jedoch habe den Bart geliebt. «Er hat darin Dinge versteckt, von denen ich nichts wusste – bis ich zur Arbeit kam und mir dachte: ‹Oh, da steckt etwas in meinem Bart.›»

«Wir könnten nicht glücklicher sein»

George und seine Frau Amal (42) haben die vergangenen zehn Monate gemeinsam mit ihren beiden Kindern in Quarantäne in den Hollywood Hills verbracht. «Es ist einfacher in Los Angeles, weil es weder schneit noch regnet», so Clooney.