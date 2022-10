Italiens Ministerpräsidentin : Georgia Melonis Antrittsrede in Rom– hui zur Ukraine, pfui zum Faschismus

In der Migrationspolitik kündigte Meloni Massnahmen gegen die illegale Einwanderung an.

Sie erwähnte auch die von Diktator Benito Mussolini erlassenen Rassengesetze von 1938, durch die Juden in Italien schikaniert, verfolgt und schliesslich deportiert wurden. Dies habe sie «immer als den Tiefpunkt der italienischen Geschichte betrachtet, als eine Schande, die unser Volk für immer prägen wird.» Melonis demonstrative Abgrenzung von Mussolini und dem Faschismus dürfte allerdings bei so manchen auf Skepsis stossen (siehe Box).

Melonis Bekenntnis zur Ukraine und Nato

So sicherte sie der Ukraine weiterhin die volle Unterstützung ihres Landes gegen den russischen Angreifer zu und unterstrich, dass Italien als Teil der Atlantik-Allianz weiter zuverlässig an der Seite Kiews stehe. Die Freiheit der Ukraine dürfe nicht zugunsten niedriger Energiekosten für Europa aufgegeben werden. «Putins Erpressung nachzugeben würde das Problem nicht lösen, sondern verschärfen», sagte sie.

«Pflicht, Italiens Gasvorkommen auszubeuten»

Migranten fernhalten

Meloni sprach auch die Migrationspolitik an und unterstrich den Willen ihrer Rechtskoalition, Migranten über das Mittelmeer von den Küsten Süditaliens fernzuhalten und deren Boote schon bei der Abfahrt aus Afrika zu blockieren. Dort sollten Zentren eingerichtet werden, in denen geprüft wird, wer übersetzen darf.

«Inhaltsleer mit demagogischen Slogans»

Am Mittwoch stehen für Meloni im Senat Vertrauensabstimmungen an. Und am Donnerstag kann sie ihre Abkehr vom Faschismus und Mussolini tatsächlich unter Beweis stellen – dann jährt sich zum hundertsten Mal der Beginn des sogenannten «Marsch auf Rom», mit dem Mussolini und die Faschisten am 27. Oktober 1922 die Macht in Italien an sich rissen.