Nach Ukraine : Georgien beantragt offiziell EU-Mitgliedschaft

Nach der Ukraine hat nun auch Georgien einen Antrag für die Aufnahme in die EU gestellt. In Georgien wurde das Votum des EU-Parlaments zugunsten der Ukraine als ermutigend bewertet. Die Annäherung Georgiens an den Westen ist Russland seit langem ein Dorn im Auge.

Georgien möchte in die Europäischen Union (EU) aufgenommen werden. Georgien sei ein «europäischer Staat», der einen Beitrag zum Schutz und zur Entwicklung Europas leisten wolle. (Im Bild: Georgiens Regierungschef Irakli Garibaschwili mit Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission).

Darum gehts Georgien möchte in die EU aufgenommen werden und hat nun einen offiziellen Antrag gestellt.

Dies auch als Reaktion auf den EU-Beitrittsantrag, den die Ukraine in den letzten Tagen gestellt hat.

Russland ist die Annäherung Georgiens an den Westen seit langem ein Dorn im Auge.

Georgien hat offiziell einen Antrag für die Aufnahme in der Europäischen Union (EU) eingereicht. «Wir beantragen heute die EU-Mitgliedschaft», erklärte am Donnerstag Regierungschef Irakli Garibaschwili nach der Unterzeichnung des Antrags. Georgien sei ein «europäischer Staat», der einen Beitrag zum Schutz und zur Entwicklung Europas leisten wolle.

Dem Aufnahmegesuch Georgiens war die erneute Forderung des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski nach einer EU-Mitgliedschaft für sein im Krieg gegen Russland befindliches Land, vorausgegangen. Er hatte in dieser Woche in einer Rede an das EU-Parlament eine «gleichberechtigte» Mitgliedschaft seines Landes in der Staatenunion gefordert. Die Volksvertreter plädierten nach einer Sondersitzung für den Status der Ukraine als EU-Beitrittskandidat. Die Empfehlung des Parlaments an die EU-Institutionen ist jedoch nicht bindend.

EU-Mitgliedschaft ist ein Ziel in georgischer Verfassung

In weiten Teilen der politischen Landschaft Georgiens wurde das Votum des EU-Parlaments zugunsten der Ukraine als ermutigend bewertet. Das Ziel, Mitglied der EU zu werden, ist in der georgischen Verfassung festgeschrieben. Im vergangenen Jahr hatte die Regierung in Tiflis angekündigt, den EU-Aufnahmeauftrag offiziell im Jahr 2024 zu stellen. Nun erfolgte dies bereits jetzt.

Die Annäherung Georgiens an den Westen ist Russland seit langem ein Dorn im Auge. Die Spannungen beider Länder gipfelten 2008 im Kaukasuskrieg. Wie die Ukraine hat auch Georgien ein Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnet.

