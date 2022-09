Zürich: Georgina Rodríguez macht Zürcher Haarsalon versehentlich weltberühmt

Sie ist die wohl bekannteste Spielerfrau der Welt: Georgina Rodríguez. Anfang Jahr erschien die Netflix-Dokuserie «Soy Georgina» über die 28-jährige Partnerin von Fussballstar Cristiano Ronaldo. Mit 40 Millionen Followern und Followerinnen gilt die ehemalige Gucci-Verkäuferin auf Social Media längst selbst als Berühmtheit. Zahlreiche Fashion-Brands werben mit der Influencerin, so auch die Zürcher Luxusmarke Vetements, wo Hosen 1200 Franken, T-Shirts über 500 und Caps mehr als 400 Franken kosten.

Für Vetements reiste sie vor wenigen Tagen nach Zürich. Später teilte sie diverse Bilder vom Trip auf Instagram: beim Posieren mit dem Creative Director von Vetements, in der Limousine und im Privatflugzeug. Aber auch ein verschwommenes und deplatziert wirkendes Bild eines Haarverlängerungsstudios in Zürich hat sich in die Bildstrecke eingeschlichen. Die Handynummer der Eigentümerin ist dabei gut auf dem Bild sichtbar. Über 1,6 Millionen Personen haben die Bilder gelikt, über 15’000 haben es kommentiert.