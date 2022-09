Freundin von Cristiano Ronaldo: Georgina Rodriguez spricht erstmals über ihre Fehlgeburt

Jetzt spricht Ronaldos Lebensgefährtin in der zweiten Staffel der Netflixserie «I am Georgina» erstmals über das traumatische Erlebnis.

Die Nachricht war auch für die Fans ein grosser Schock. Als Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo (37) und seine Partnerin Georgina Rodriguez im April 2022 auf Instagram mitteilten, dass es zu einer Fehlgeburt gekommen ist, war das Beileid und Mitgefühl in den Kommentaren gross. Das Paar war am Boden zerstört und bat um Privatsphäre.

In der zweiten Staffel der Serie «I am Georgina», die kürzlich von Netflix bestätigt wurde, spricht das Model nun über das traumatische Erlebnis. Während eines Filmfestivals soll sie gemäss «The Sun» zu spanischen TV-Journalistinnen und -Journalisten gesagt haben: «Dieses Jahr hat mir gleichzeitig den besten und den schlimmsten Moment meines Lebens beschert. Ein grosses Stück meines Herzens ist zerbrochen und ich habe mich gefragt, wie ich weitermachen kann», so die 28-Jährige.