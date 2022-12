Georgina Rodriguez über ihr hartes Jahr und die Liebe zu Ronaldo

Freunde und Familie seien ihr in der schwierigen Zeit jedoch zur Seite gestanden. «Meine Kinder sind das Wichtigste, was ich habe, und jeder Schritt, den ich mache, wird von ihnen bestimmt», so die 28-Jährige weiter. In deren Leben wolle sie «nichts verpassen» uns sei deswegen als Mutter «allgegenwärtig».