Georgina Rodriguez weint in «I am Georgina» um ihr Sternenkind

Im neuen Trailer zur zweiten Staffel «I am Georgina» erinnert sich Georgina Rodriguez an den Verlust ihres ungeborenen Babys. Der Schock sitzt bei ihr immer noch tief.

Im Video siehst du den Trailer zur zweiten Staffel von «I am Georgina». Netflix

Darum gehts Netflix hat den Trailer zur zweiten Staffel «I am Georgina» veröffentlicht.

Darin ist zu sehen, wie sich Georgina Rodriguez an die wohl schwersten Stunden in ihrem Leben erinnert.

Im April 2022 verlor sie bei der Geburt ihrer Zwillinge eines der Kinder. «Das Leben ist hart, das Leben geht weiter. Ich habe Gründe, um weiterzumachen und stark zu sein», so die 29-Jährige.

In einem emotionalen Instagram-Post teilten Fussball-Star Cristiano Ronaldo (38) und seine Freundin Georgina Rodriguez im April 2022 mit, dass nur eines ihrer Zwillingsbabys das Licht der Welt erblickte. Der Bub starb und die 29-Jährige erlitt eine Totgeburt. In der zweiten Staffel ihrer Netflixserie «I am Georgina», die am 24. März startet, erinnert sich das Model an den schweren Schicksalsschlag vor knapp einem Jahr, wie ein jetzt veröffentlichter Trailer zeigt.

«Mehr als 40 Millionen Menschen folgen mir. Aber niemand weiss wirklich, wie ich mich fühle», hört man Rodriguez in dem Clip aus dem Off sagen. Im vergangenen Jahr habe sie den besten und den schlimmsten Moment ihres Lebens gleichzeitig erlebt, offenbart sie – und bricht anschliessend in Tränen aus. Plötzlich sieht man Georgina im Krankenhaus liegen, wie sie ihre neugeborene Tochter Bella Esmeralda im Arm hält. Weiter schluchzt sie: «Das Leben ist hart, das Leben geht weiter. Ich habe Gründe, um weiterzumachen und stark zu sein.»

Georgina Rodriguez’ grösster Schmerz

In dieser schweren Zeit sei Cristiano ihre grösste Stütze gewesen. «Er sagte mir: ‹Gio, mach weiter mit deinem Leben. Es wird dir guttun.›» Diesen Rat nahm sie an und fokussierte sich nach der Geburt auf die wichtigsten Dinge im Leben. «Meine Priorität ist jetzt meine Familie, sind meine Kinder», so Georgina.

Im Oktober 2021 gaben Ronaldo und Rodriguez bekannt, dass sie Zwillinge erwarten würden. Im März 2022 stand fest, dass es ein Mädchen und ein Junge wird. Doch dann der Schock: Nur das Mädchen Bella Esmeralda überlebte, der Junge starb. «Es ist der grösste Schmerz, den Eltern empfinden können», schrieb der Al-Nassr-Spieler damals. «Nur die Geburt unserer Tochter gibt uns die Kraft, diesen Moment mit etwas Hoffnung und Glück zu leben.»

Bella Esmeralda ist das zweite gemeinsame Kind des Paares. Im November 2017 kam Alana Martina (5) zur Welt. Cristiano Ronaldo ist ausserdem Vater von drei weiteren Kindern: Cristiano Jr. (12) sowie Eva und Mateo (Zwillinge, 5).