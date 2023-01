Nach Transfer: Georgina Rodriguez unterstützt Cristiano Ronaldo

1 / 5 Dieses Bild postet Georgina Rodriguez auf Insta. Instagram/georginagio Cristiano Ronaldo wechselt nach Saudiarabien. IMAGO/Russian Look Sein neuer Club befindet sich in der Saudi-Hauptstadt Riad und ist aktuell Tabellenzweiter: Al Nassr FC. Instagram

Darum gehts Cristiano Ronaldo spielt fortan für Al-Nassr in Saudiarabien.

Während ein Teil der Fans diesen Wechsel kritisiert, unterstützt ihn Georgina Rodriguez.

Der 37-Jährige ist seit 2016 mit der 28-Jährigen zusammen.

Cristiano Ronaldo wechselt per sofort zum Al-Nassr FC nach Saudiarabien. Der Portugiese unterschrieb einen Vertrag bis 2025. «Ich bin gespannt auf eine neue Fussball-Liga in einem anderen Land», wurde Ronaldo (37) in einem Communiqué zitiert. Weiter sprach er von einer «sehr inspirierenden Vision» des Vereins: «Zusammen werden wir dem Team helfen, mehr Erfolg zu haben.»

Nach der offiziellen Bekanntgabe meldete sich dann auch Ronaldos Partnerin Georgina Rodriguez via Instagram zu Wort. Auch die 28-Jährige scheint von der Vereinswahl ihres Liebsten überzeugt zu sein. Sie postete in ihrer Instagram-Story das Foto der Präsentation, auf dem Ronaldo neben Al-Nassr-Präsident Musalli Al-Muammar zu sehen ist, fügte dazu betende Hände und ein Herz-Emoji an. Die Botschaft ist eindeutig: Rodriguez wird Ronaldo auch jetzt unterstützen.

Ronaldo soll fortan pendeln

Nach Riad mitkommen wird sie aber wohl nicht. Spanischen Medienberichten zufolge werde Rodriguez in der Villa in Madrid bleiben und sich um die gemeinsamen Kinder Bella Esmeralda (acht Monate) und Alana Martina (5) sowie Ronaldos Kinder Cristiano Junior (12) und die Zwillinge Eva und Mateo (5) kümmern. Ronaldo könnte dann immer wieder per Privat-Jet von der Familie nach Saudiarabien pendeln.

Der 37-Jährige ist seit 2016 mit der 28-Jährigen zusammen. Das Paar hatte im April ihren gemeinsamen Sohn verloren. Rodriguez war mit Zwillingen schwanger, jedoch überlebte nur Tochter Bella Esmeralda die Geburt. Über diesen schweren Schicksalsschlag sprachen beide zuletzt. Rodriguez meinte gegenüber der «Elle»: «Dieses Jahr war das komplizierteste meines Lebens. Der glücklichste Moment wurde gleichzeitig der traurigste.» Ronaldo verriet im Gespräch mit dem Moderator Piers Morgan, dass er die Asche seines toten Sohnes daheim aufbewahre.

200 Millionen Franken pro Jahr

Das Vertragsangebot von Al-Nassr hatte der Superstar gemäss Medienberichten bereits während der WM in Katar erhalten, doch Ronaldo soll noch auf ein Engagement bei einem europäischen Topclub gehofft haben. Allerdings blieben die Angebote aus.

Beim Saudi-Club soll der Superstar nun rund 200 Millionen Franken verdienen – pro Jahr. Damit ist er der bestbezahlte Spieler in der Fussballgeschichte! Diese Summe soll allerdings auch an Werbedeals und Auftritte als Tourismusbotschafter für Saudiarabien geknüpft sein.

Nach seiner Aktivzeit soll der Superstar Ambassador für die WM-Bewerbung des arabischen Landes tätig sein, das sich gemeinsam mit Ägypten und Griechenland um die Ausrichtung der WM 2030 bemüht. Für den Wechsel wird der Portugiese von Teilen der Fans scharf kritisiert.