vor 1h

Handgreiflichkeiten unter Promis

Georgina wird aus dem «Sommerhaus der Stars» abgeführt

Das TV-Girl Georgina Fleur (30) und ihr Verlobter Kubilay Özdemir (41) sind wie alle anderen Promipaare am 4. Juni ins «Sommerhaus der Stars» gezogen. Doch schon nach drei Tagen hat sich das Paar mit den anderen Promis so in die Haare gekriegt, dass es das Haus verlassen hat.

von Lucia Krones

1 / 13 Georgina Fleur (30) und ihr Verlobter und Unternehmer Kubilay Özdemir (41) sind nach nur drei Tagen wieder aus dem «Sommerhaus der Stars» ausgezogen. Instagram/georginafleur.tv Für die RTL-Sendung sollten die beiden eigentlich für 27 Tage von Heidelberg nach Bocholt in Nordrhein-Westfalen ziehen. rtl.de Georgina tingelt seit 2011 durch deutsche Reality-Shows. Ihren It-Girl Durchbruch feierte sie 2012 als Kandidatin bei «Der Bachelor». Instagram/georginafleur.tv

Es hätte ihr erster gemeinsamer öffentlicher TV-Auftritt werden sollen. Doch nach drei Tagen ist es schon wieder vorbei: Georgina Fleur (30) und ihr Verlobter Kubilay Özdemir (41) sind am Sonntag wegen eines heftigen Streits mit anderen Kandidaten aus dem «Sommerhaus der Stars» ausgezogen.

Aus dem Umfeld des Paares weiss «Bild», dass am Sonntagabend viel Alkohol geflossen ist. Dabei soll es zu einem Streit gekommen sein, bei dem Kubilay handgreiflich geworden sein soll. Unter anderem sollen seine Mitkandidaten Andreas Robens (54) und Martin Bolze (62) in die Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein.

Die Meinungsverschiedenheit sei laut Bild.de so eskaliert, dass das Paar von Sicherheitskräften begleitet das Haus noch Sonntagnacht verliess.

Sind sie wieder zurück?

Bereits am Montag sollen die beiden laut «Bild»-Zeitung aus eigenen Stücken wieder zurückgekommen sein. RTL.de bestreitet dieses Gerücht und hält daran fest, dass das Paar nach seinem chaotischen Aufbruch nicht wieder ins Bauernhaus zurückgekehrt ist. Dabei könnte ihnen eine Gage von 70’000 Euro entgehen, die RTL dem Promipaar für die Teilnahme laut «Bild» versprochen hatte.

Deutschland statt warmes Portugal

Dieses Jahr musste RTL wegen der Corona-Pandemie das «Sommerhaus der Stars» an einem neuen Ort drehen. Statt in der Nähe von Lissabon, Portugal, wohnen die Promis nun in Bocholt-Barlo, einer kleinen Stadt in Nordrhein-Westfalen.

Vor dem Einzug haben sich alle Paare in Isolation begeben und wurden kurz vor der Show auf das Coronavirus getestet. Das Reality-TV-Spektakel wird voraussichtlich ab Ende Juli jeden Tag um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Für das Siegerpaar der Show gibt es neben der Gage einen Gewinn von 50’000 Euro.