Archelon ischyros: Die grösste Urzeit-Schildkröte

Gigantisch und so schwer wie ein VW-Bus: Die Archelon ischyros war wohl die grösste Meeresschildkröte der Geschichte. (Im Bild: Das erste je gefundene Exemplar im the Yale Peabody Museum) Sie lebte in der Kreidezeit, also vor etwa 145 bis 66 Millionen Jahren. Sie teilte sich die Erde unter anderem mit den Dinosauriern. Das grösste Fossil der Schildkröte wurde in den 1970er-Jahren in South Dakota, USA, gefunden. Das Skelett von fast fünf Metern Länge gibts heute im Naturhistorischen Museum in Wien zu sehen.

Darum gehts Archelon ischyros war die wohl grösste Meeresschildkröte der Geschichte.

Sie war fast fünf Meter lang und wog rund zwei Tonnen.

Das erste Exemplar der gigantischen Schildkröte wurde mitten im trockenen Landesinneren der USA gefunden.

Dort fanden Paläontologen auch das bisher grösste Schildkröten-Skelett der Welt.

Wenn wir von Riesenschildkröten reden, denken wir heute meist an die Gattungen, die auf den Galapagos-Inseln oder in anderen Teilen der Welt leben. Doch ein Urzeit-Vorfahre lässt sie alle hinter sich: Die Archelon ischyros hat in der Kreidezeit vor etwa 145 bis 66 Millionen Jahren gelebt. Mit rund fünf Metern Länge und fast zwei Tonnen Gewicht war der Gigant die wohl grösste Schildkröte, die je gelebt hat.

Darum war der Fund überraschend

Von der Existenz der Meeresschildkröte, die einst den Planeten mit den Dinosauriern teilte, wissen wir seit 1895. Der amerikanische Entdecker und Paläontologe G.R. Wieland fand damals das erste Fossil am Südarm des Cheyenne Rivers im US-Bundesstaat South Dakota. Für den Forscher war das ein überraschender Fund, da er mitten im eher trockenen Landesinneren der USA den Beweis für ein riesiges Urzeit-Meerestier entdeckte.

In der Folge fanden in der Gegend weitere Ausgrabungen statt. Das grösste und vollständigste Skelett dieser Schildkrötengattung wurde dort in den 1970er-Jahren entdeckt. Der Fund wurde nach Europa ins Naturhistorische Museum in Wien gebracht. Wegen seiner Dimension von zwei auf vier Meter musste der Gesteinsbrocken durch das Fenster in den Schausaal befördert werden. Dort wurde das intakte Fossil während zweier Jahre mit Pressluftwerkzeugen freigelegt. Das Skelett des Schildkröten-Giganten ist heute Teil der Ausstellung des Naturhistorischen Museums.

Das ist die älteste Schildkröte der Welt Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 Die älteste Schildkröte der Welt heisst Jonathan. Die Seychellen-Riesenschildkröte feierte letztes Jahr ihren 190. Geburtstag. Jonathan wohnt auf der Atlantikinsel St. Helena und verbringt seine Zeit im Garten der Residenz des Gouverneurs. Das «Guinnessbuch der Rekorde» bestätigte 2022 offiziell, dass Jonathan das älteste lebende Landtier ist. Zu seinem Geburtstag erhielt er eine grosse Torte mit seinen Lieblingsspeisen: Karotten, Salat, Gurken, Äpfel und Birnen. Für die Bewohner von St. Helena ist Jonathan zur Ikone geworden, so trägt eine 5-Penny-Münze sein Ebenbild.

So lebte die gigantische Schildkröte

Paläontologen schreiben, dass der imposante Panzer von Archelon ischyros aus dicken Knochenplatten bestand, der der Meeresschildkröte Schutz vor Räubern bot und ihr dabei half, im Wasser zu schweben. Die vorderen Gliedmassen sollen aus massiven Flossen bestanden haben, die eine effiziente Bewegung im Meer ermöglichten. Die Schildkröten lebten hauptsächlich im heutigen Nordamerika, von dem Teile damals von einem Flachmeer bedeckt waren.

Es wird angenommen, dass Archelon ischyros sich von einer Vielzahl von Meerestieren ernährte, darunter Fische, Tintenfische und andere wirbellose Tiere. Als Allesfresser standen aber auch Pflanzen auf der Speisekarte. Das Fossil gibt Hinweise auf einen starken Kiefer, der der Schildkröte dabei half, ihre Beute zu zerreissen und zu verschlingen.

Das bedeuten die Funde für uns

Zum Ende der Kreidezeit verschwanden die Dinosaurier zusammen mit anderen Tier- und Pflanzenarten komplett von unserem Planeten – inklusive der Archelon ischyros. Die Fossilien der Urzeit-Schildkröte liefern laut Forschenden wertvolle Einblicke in die Vergangenheit der Erde und zeigen, wie vielfältig das Leben in den Meeren vor Millionen von Jahren war. Archelon ischyros lieferte neue Erkenntnisse über die Geschichte der Meeresschildkröten und der Evolution unseres Planeten – so konnten Wissenschaftler anhand der fossilen Funde unter anderem die Ozeane der damaligen Zeit rekonstruieren.

Auch die heutigen Meeresschildkröten verteidigen sich vor potenziellen Räubern. So helfen die dicken Panzer dieser Schildkröte zu geschickten Ausweichmanövern. 20Min/mk

