So bleibt der Bart gepflegt

Noch vor ein paar Jahren konnte man die paar Leute aus dem Bekanntenkreis, die regelmässig einen Abstecher zum Barbier machten, an einer Hand abzählen. Dann passierte etwas: Der Trend zum voluminösen Vollbart, der bisher dem Weihnachtsmann höchstpersönlich vorbehalten war, machte plötzlich die Runde. Immer mehr Barber Shops schossen wie Pilze aus dem Boden, glatt rasierte Gesichter verschwanden dafür langsam, aber sicher von der Bildfläche. Plötzlich warfen alteingesessene Beautybrands ganze Pflegeserien für Bärte auf den Markt. Öle, Kämme und Wachs fluteten Onlineshops und Drogerien. Das allein lässt schon erahnen: Hinter dem perfekten Bart steckt nicht nur ein florierendes Geschäft, sondern offensichtlich auch ziemlich viel Pflege. Wer das kleine runde Foto über diesem Artikel erspäht hat, der hat wahrscheinlich schon vermutet, dass die Autorin selbst nur mässig Ahnung hat, wenn es um Gesichtsbehaarung geht (obwohl, ich lege viel Wert auf meine Augenbrauen!). Deshalb hat sie ihre bärtigen Bekannten zurate gezogen und mal herumgefragt, wie viel Arbeit Mann sich heutzutage so mit der Pflege seines Gesichtsdekors macht – und machen sollte.

Wie oft macht der Besuch beim Barbier des Vertrauens Sinn?

Das hängt natürlich vom persönlichen Haarwuchs ab und ja, auch ein bisschen von der zur Verfügung stehenden Zeit. Für manche gehört der wöchentliche Besuch fest in die Agenda. Anderen reichen ein bis zwei Besuche pro Monat. Wir haben zwar niemanden gefunden, der das von sich behaupten könnte, aber: Rein theoretisch kann man den Vollbart natürlich auch selbst zurechttrimmen. Scharfe Konturen macht der Profi aber besser.

Wie sieht die Pflege dazwischen aus?

Waschen, föhnen, legen

Klar, wie bei der normalen Mähne sind manche auch in puncto Bart einfach gesegnet. Sie streichen sich einmal mit der flachen Hand über die Gesichtsbehaarung und alles liegt, wie es soll. Andere müssen mit Föhn und Kamm arbeiten, um ein glattes Ergebnis zu bekommen. Anschliessend ist ein pflegendes Bartöl Pflichtprogramm – die Extraportion Feuchtigkeit tut Haut und Haaren gut und beugt nörgelnden Partnerinnen und Partner vor. Was der Aufwand in Zeit übersetzt bedeutet? Fünf bis zehn Minuten kommen zusammen.