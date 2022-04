Londoner Konzerthalle MSG Sphere sieht aus wie eine Kristallkugel

In der Konzerthalle sollen nicht nur Musiker auftreten, dank diverser LED-Bildschirme eignet sich die Kugel auch als Veranstaltungsort für E-Sport-Events. Madison Square Garden Company

London : Geplante Konzerthalle sieht aus wie eine Kristallkugel

Das Siegerprojekt für eine Eventhalle in England erinnert an eine Kristallkugel – oder an die schwarze Kugel beim Billard.