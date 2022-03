Schweizer Paar erzählt – Geplante Leihmutter-Schwangerschaft – «Der Krieg liess alles platzen»

Nachdem fünf Babys die Einreise in die Schweiz aufgrund des Krieges in der Ukraine gewährt wurde, sorgen sich hierzulande weitere Paare um ihre künftigen Kinder. Eine Schweizerin erzählt, wie sie den Prozess der Leihmutterschaft bisher erlebt hat.

In der Ukraine boomt das Geschäft mit Leihmüttern. Doch der Krieg macht auch vor den Geburtskliniken nicht halt. Nachdem die grösste Klinik des Landes BioTexCom publik machte, dass panische Eltern die Leihmütter aus dem Land holen wollten, hat die Schweiz am Mittwoch reagiert: Fünf Säuglinge, die in der Ukraine von Leihmüttern auf die Welt gebracht wurden, durften in die Schweiz einreisen.

Das Thema beschäftigte auch die 20-Minuten-Community – zahlreiche Kommentare kritisierten das Leihmutterschafts-Business als modernen Menschenhandel: «Würde man nicht freiwillig über sich ergehen lassen, wären sie nicht finanziell gezwungen» oder «Das ist, als würde man auf Amazon bestellen» schrieben Leser.

Auch Carolin Schurr, Leiterin der Abteilung Sozial- und Kulturgeographie an der Universität Bern, prangert den «Missbrauch» und die «Ungleichbehandlung» der Leihmütter an: «Die Leihmütter in der Ukraine erhalten in der Regel nur einen Bruchteil des Geldes, welches westliche oder chinesische Kunden bezahlen. Sobald sie das Kind geboren haben, interessiert sich niemand mehr für sie.»

20 Minuten hat mit einer Schweizerin gesprochen, die sich mit ihrem Ehemann für eine Leihmutterschaft in der Ukraine entschieden hat. Sie erlebt die Leihmutterschaft anders – und fordert mehr Toleranz.

Krieg in der Ukraine lässt geplante Schwangerschaft platzen

Die Zürcherin und ihr Ehemann, die beide anonym bleiben möchten, hegen schon seit Jahren einen grossen Kinderwunsch – geklappt hat es für das Paar bisher nie, unter anderem aufgrund medizinischer Schwierigkeiten. Im Spätsommer vergangenen Jahres hätten sich die beiden für eine Leihmutterschaft über eine ukrainischen Klinik entschieden.

«Am Mittwoch vor einer Woche, einen Tag vor Kriegsausbruch, wäre unsere Leihmutter für den Embryotransfer vorbereitet worden», erzählt die rund 40-jährige Frau. Statt des Transfers seien dann aber die beiden kryokonservierten (siehe Box) Embryonen sowie die Leihmutter in Sicherheit gebracht worden. Die Klinik habe zudem genügend Stickstoff, um die Embryonen über längere Zeit zu lagern.

Was ist Kryokonservierung? Durch Kryokonservierung können Zellen oder Gewebe, durch Einfrierung mit flüssigem Stickstoff, über viele Jahre aufbewahrt werden. Durch das Einfrieren werden die biologischen Vorgänge gestoppt.

Der Prozess der Leihmutterschaft sei nun auf unbestimmte Zeit unterbrochen. «Ich finde es furchtbar, was in der Ukraine vor sich geht. Für uns persönlich ist es natürlich traurig und man fühlt sich machtlos – es sind ja doch unsere potenziellen Kinder, die dort sind», so die Frau.

Leihmütter dürfen nicht zu jung sein

Sie seien erst im Herbst selbst in die Ukraine gereist und hätten unter anderem auch die Leihmutter ausgewählt. «Eine Voraussetzung der Klinik ist, dass die Leihmütter nicht blutjung sind – zudem müssen sie schon selbst Kinder haben. Damit soll vor allem eine Ausbeutung der Frauen verhindert werden», erklärt die Frau.

Gegen die Kritik, Leihmutterschaft sei nichts als moderner Menschenhandel, wehrt sich die Zürcherin vehement: «Es ist kein ‹Wischiwaschi-Schwarzmarkt›, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern wird höchst professionell gehandhabt.»

Die Leihmutter werde sehr gut entschädigt, sagt die Frau. Etwa die Hälfte der Gesamtkosten – rund 20’000 Franken – gehe an die Leihmutter. Diese wolle damit ihren Kindern das Studium finanzieren. Während der Schwangerschaft werde der Leihmutter zusätzlich etwa Essen, Umstandskleidung und ab dem fünften Schwangerschaftsmonat eine Wohnung in der Nähe der Klinik finanziert.

Wunsch nach Verständnis

Auf die Kommentare zum 20-Minuten-Beitrag reagiert sie traurig: «Ich wünschte mir, es wäre mehr Verständnis da.» Sie verstehe zwar Menschen, die ihren Entscheid nicht nachvollziehen könnten. Aber: «Es sollte nicht so scharf darüber geurteilt werden – man sollte doch eher versuchen, sich in die Lage der Personen hineinzuversetzen, die in einer Leihmutterschaft den letzten Lösungsweg sehen.»

Schlussendlich müsse es jeder mit seinem Gewissen vereinbaren können – und das könne sie gut, nachdem sie sich vor Ort ein Bild der Klinik gemacht habe.