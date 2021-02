«Schwarzstörche sind scheue Tiere», sagt Reto Zingg, Geschäftsstellenleiter der Schweizerischen Stiftung für Vogelschutzgebiete (SSVG). Er setzt sich seit Jahren für Störche ein und wird liebevoll auch Storchenvater genannt. Seine derzeitige Sorge ist ein geplanter Wanderweg zwischen Gais und Bühler AR, entlang des Rotbaches an der Kantonsgrenze zwischen Appenzell Ausserhoden und Appenzell Innerhoden. Der Weg würde durch eine Zone führen, die laut Zingg als Lebensraum eines Schwarzstorchenpaares gilt. Wanderer im Gebiet der seltenen und scheuen Tiere – für Zingg ein Alptraum. Für ihn ist deshalb klar: «Man sollte auf die Errichtung eines Wanderwegs verzichten.» Vögel und auch Wildtiere bräuchten Ruhezonen. «Es gibt in der Region bereits genug Wanderwege», so der Storchenvater. Laut Zingg gab es in der Schweiz bislang noch keinen Brutnachweis von Schwarzstörchen. «Wenn es das gäbe, wäre es eine Sensation.»