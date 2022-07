St. Gallen: Geplatzter Drogendeal endet mit Machete im Rücken

Am 11. Juli findet am Kreisgericht St. Gallen die Verhandlung um einen Fall von schwerer Körperverletzung statt.

Wegen eines gepatzten Drogendeals wurde ein 28-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung in St. Gallen schwer verletzt. Ein 32-Jähriger muss sich am Montag deshalb wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten. An einem Freitagabend im Mai 2021 suchte das spätere Opfer R.D.* zusammen mit einem Kollegen in St. Gallen nach einer Gelegenheit, Kokain zu kaufen. Im Kantonschulpark trafen sie zufällig auf ein Pärchen, das eine Quelle kannte. Die vier liefen gemeinsam zur Wohnung von M.R*.