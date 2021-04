Kater Ayelu (2) : Gequält, ausgesetzt, aufgepäppelt – und nun verstorben

Zwei Jahre lang hat Liliana F. (23) ihren Kater Ayelu gepflegt, der Tierquälern zum Opfer gefallen war. Nun ist das Büsi infolge Nierenversagens gestorben – ein schwerer Schlag für die Besitzerin.

Haut und Knochen: So präsentierte sich Kater Ayelu, kurz nachdem ihn Liliana F. bei sich aufgenommen hatte.

Aufgrund erlittener Misshandlungen war er in einem erbärmlichen Zustand.

Stirbt ein geliebtes Haustier, ist das für den Besitzer oder die Besitzerin immer schmerzhaft. Handelt es sich um ein Tier mit Handicap, um das man sich intensiv gekümmert hat, fällt der Abschied oft umso schwerer. Das bekam auch Liliana F.* zu spüren. «Für mich ist eine Welt zusammengebrochen», sagt sie, deren fast zweijähriger Kater Ayelu am Mittwoch letzter Woche dahinschied. Dabei hatten ihm die Tierärzte zunächst ein weit weniger langes Leben prophezeit.

Rückblende: F. nahm Ayelu im Oktober 2019 bei sich auf, nachdem er im Kanton Solothurn ausgesetzt worden und allem Anschein nach Tierquälern zum Opfer gefallen war. Die Halterin erinnert sich noch genau an den traurigen Anblick des damals ungefähr drei Monate alten Katers. «Er war komplett verwahrlost und abgemagert, die Augen waren entzündet und er konnte kaum laufen», erzählt die 23-Jährige, die heute in St. Gallen lebt.

Ausgeprägtes Krankheitsbild

Die Liste von Ayelus Krankheiten und Gebrechen war lang: Bei Tierarztbesuchen stellte sich heraus, dass er von Hautpilz befallen war; am Rücken wies er Verbrennungen auf, die sehr wahrscheinlich darauf zurückzuführen waren, dass man ihn in einen Auspuff gesteckt hatte; Luft- und Speiseröhre waren verätzt, weshalb er nicht miauen konnte; eine auf Tiere spezialisierte Augenärztin attestierte dem Büsi vollständige Blindheit. «Sie meinte, Ursache dafür sei wohl, dass es vergiftet wurde», so F.