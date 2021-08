Rodersdorf SO - Gequälte Kuh war trächtig, jetzt wurde sie getötet

In Rodersdorf SO wurde eine Kuh mit einem Nasenring, der mit einer Kette beschwert war, gequält. Das Tier war trächtig und wurde inzwischen getötet.

Gegen einen Landwirt in Rodersdorf SO wurde ein Verfahren wegen Tierquälerei eröffnet.

Aktivisten und Aktivistinnen der Tierschutzorganisation Basel Animal Save machten den Fall Mitte August publik . Ein Landwirt in der Leimentaler Gemeinde Rodersdorf stellte eine Kuh auf seinem Hof mit einem Nasenring still, die mit einer Kette beschwert war. Nasenringe sind bei Kühen verboten. Gegen den Bauern, der bis vor kurzem auch Mitglied des Rodersdorfer Gemeinderats war, hat das Solothurner Veterinäramt ein Verfahren wegen Tierquälerei eingeleitet, das nun bei der Staatsanwaltschaft liegt.

Die Misshandlung der Kuh mit dem beschwerten Nasenring soll laut Basel Animal Save aufgrund ihres Verhaltens erfolgt sein. «Die brutale Massnahme zur Ruhigstellung der betroffenen Kuh erfolgte wohl, weil diese in ihrer Trächtigkeit ein unerwünschtes Verhalten an den Tag legte.» Um die starken Schmerzen nicht noch zusätzlich zu verstärken, habe das misshandelte Tier wohl stunden- oder gar tagelang in einer möglichst ruhigen Position verharrt, schreibt die Organisation in ihrer Mitteilung. Bieli vermutet, dass die trächtige Mutter und ihr ungeborenes Kind wohl kurzerhand getötet worden seien, «um weiterem Ärger aus dem Weg zu gehen».