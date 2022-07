Internationales Ranking : Geranium in Kopenhagen ist das beste Restaurant der Welt

1080 Fachleute setzten das dänische Restaurant an die Spitze des Rankings The World’s 50 Best Restaurants.

Das Restaurant Geranium in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen ist von Fachleuten zum besten Restaurant der Welt 2022 gewählt worden. Der von Sternekoch Rasmus Kofoed geführte Gourmet-Tempel landete in dem am Montagabend in London vorgestellten Ranking The World’s 50 Best Restaurants an der Spitze.