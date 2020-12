Seoane führte YB zu zwei weiteren Meistertiteln, erstmals in die Champions League und in der zurückliegenden Corona-Saison zum ersten Double seit 1958. Und auch in der aktuellen Saison weiss der 42-Jährige zu überzeugen. Die Berner liegen erneut auf dem ersten Platz, in der Europa League stehen die Chancen gut, dass YB europäisch überwintert.