Gerardo Seoane zu Gladbach?

Raul Bobadilla spielt in der nächsten Saison nicht mehr in der Schweiz. Der 35-Jährige, der unter anderem Concordia Basel, die Grasshoppers, YB und Basel stürmte, verlässt den FC Schaffhausen und wechselt in die Türkei zu Bandirmaspor in die zweithöchste türkische Liga. Der Club habe Bobadilla ein Angebot gemacht, das dieser «nicht ausschlagen konnte», teilt der FC Schaffhausen mit. Für die Ostschweizer schoss er in 27 Spielen elf Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. (nih)