Zürich: «Geraucht und getrunken haben alle!» - Ex-Gastro-Boss nach Spesenskandal ausgebuht

Das Hauptthema war ein Untersuchungsbericht, in dem die Vermutung aufgestellt wird, dass Ex-Kaderleute sich auf Kosten des Verbandes an Luxusartikeln bereicherten.

Die Delegierten von Gastro Zürich versammelten sich am Montag in Meilen.

Der Bericht wurde am Montag an der Delegiertenversammlung besprochen.

Zur Sprache kam der Untersuchungsbericht nun am Montag in Meilen an der Delegiertenversammlung von Gastro Zürich.

Ungetreue Geschäftsbesorgung und Urkundenfälschung denkbar

«Geraucht und getrunken haben alle!»

Anwesend an der Delegiertenversammlung war auch der ehemalige Geschäftsführer, Karl E. Schroeder. Dieser trat im Anschluss an die Ausführung der Rechtsanwältin ans Rednerpult und wies erneut alle Anschuldigungen von sich: «Es wurden keine Belege gefälscht, es wurde kein Geld veruntreut!» Und: «Geraucht und getrunken haben alle!» Dabei habe Schroeder auf die Vorstandsmitglieder verwiesen, welche im Saal sassen und seiner Meinung ebenfalls von den Ausgaben für Wein und Zigarren profitiert hätten. «Natürlich war man grosszügig und spendabel, der Erfolg gab uns auch recht», erklärte er weiter.

Nur einer verteidigte das Ex-Kadermitglied

Nur Bruno Rast, welcher laut dem «Tages-Anzeiger» zur «alten Garde» von Gastro Zürich gehört, habe Schroeder verteidigt. Was die Ausgaben für Duftkerzen und Raumdüfte (31’200 Franken) betreffe, folgte Rast Schroeders Argumenten, welche der Ex-Geschäftsführer bereits in einem Brief an die Delegierten verfasst hatte: Die Produkte seien als Geschenke oder für den Verkauf am Bildungszentrum gedacht gewesen. Und Kadermitarbeiterinnen hätten Designerkleider zu Repräsentations- und Schulungszwecken auf Geschäftskosten kaufen dürfen (laut Bericht für 66’900 Franken). «Der Vorstand war der Meinung, dass sich eine Frau in einer gewissen Position anständig kleiden muss», sagt er.